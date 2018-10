Cocaina in cucina, 40mila euro in contanti nella finestra: arrestato "famoso" spacciatore

Il suo volto e il suo nome tra i carabinieri del comando sono ben noti. Così, quando i militari hanno fermato la sua auto erano sicuri che avrebbero trovato qualcosa. E alla fine, con caparbietà e convinzione, hanno avuto ragione.

Un uomo di quarantacinque anni - un italiano con precedenti - è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri di San Giuliano Milanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di munizioni. I guai per il 45enne - "famoso" spacciatore della zona - sono iniziati verso le 18.30, quando una pattuglia ha fermato la sua macchina in viale Toscana, nella zona di Sesto Ulteriano.

L'auto del pusher è risultata completamente pulita, ma i militari sono stati insospettiti dal nervosismo dell'uomo e hanno così deciso di passare al setaccio anche la sua abitazione. In cucina, sotto il lavello, gli investigatori hanno notato una parte di muro diversa dal resto: lì dietro, in una intercapedine, sono saltati fuori 150 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana. Nel cassone della finestra del soggiorno, invece, i carabinieri hanno trovato una busta con all'interno 40mila e 200 euro in contanti.

Nel box del 45enne gli stessi militari hanno poi scoperto una pistola da softair calibro 9x21 e cinquanta proiettili Fiocchi dello stesso calibro. A quel punto per l'uomo sono scattate le manette.