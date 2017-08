Sbaglia marcia e sfonda il guard-rail del supermercato

Poteva davvero trasformarsi in tragedia quello che è accaduto a San Giuliano domenica 6 agosto. Un'Audi A3 con a bordo 3 persone ha sfondato un parapetto nel parcheggio di un supermercato in via Papa Giovanni XXIII.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, la guidatrice (a bordo due donne di 60 e 30 anni oltre a una bimba di 11) per cause da accertare ha ingranato una marcia sbagliata e ha dato gas. Completamente nel panico, non è riuscita a frenare e ha sfondato la protezione finendo in un balcone dello stabile vicino.

Sul posto, chiamati dai molti testimoni, sono giunti l'elisoccorso inviato dal 118 e l'ambulanza. Inizialmente le condizioni delle ferite sembravano gravi, poi invece, per fortuna, si sono rivelate meno serie.

Sono tutte state portate all'ospedale di Vizzolo per i controlli di rito ma dovrebbero essere dimesse presto. Sul posto le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto.