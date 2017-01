Selfie sui binari: l'assurda "moda" degli adolescenti a San Giuliano Milanese

Attraversare i binari, piazzarsi nel mezzo e farsi un selfie. L'ultima (assurda) "moda" dei giovani a San Giuliano Milanese, che sfruttano un "varco" nella recinzione della massicciata ferroviaria, nel quartiere Serenella, per accedere ai binari del treno.

Un gioco estremamente pericoloso, "scoperto" da un genitore che ha visto lo scatto del proprio figlio e ha immediatamente dato l'allarme su Facebook. Allarme che, per fortuna, non è caduto nel vuoto. Dal passaparola in tutto in Sud Milano si è passati all'opera: l'amministrazione comunale ha ordinato urgentemente i lavori per ripararare il buco nella recinzione, in modo da impedire fin da subito che il "divertimento" possa continuare.

Purtroppo questo gioco non è una novità assoluta. In alcuni casi vengono anche elevate multe ai ragazzini sorpresi a farlo, perché - come è ovvio, ma occorre sempre ribadirlo - si tratta di una prassi di inaudita pericolosità: il macchinista di un treno in corsa, infatti, non può far molto se si ritrova una persona in mezzo ai binari.