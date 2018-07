Violenta rissa nella notte a San Giuliano Milanese, intervengono i carabinieri

Violenta rissa a San Giuliano Milanese, in piazza Italia, con alcuni stranieri protagonisti. Un video della furibonda lite è stato pubblicato e poi cancellato su Facebook. E' successo sabato sera.

Il sindaco di San Giuliano, Marco Segala, è intervenuto nella discussione (prima che il video fosse cancellato) per tranquillizzare i cittadini e spiegare che l'arrivo dei carabinieri ha riportato tranquillità in piazza. Non si placa però la preoccupazione dei sangiulianesi per le condizioni di sicurezza in loco: piazza Italia è considerato un luogo poco sicuro, frequentato da spacciatori e teatro di risse e liti anche in piena notte.

Per non dire del consumo di alcolici, che proprio il sindaco ha cercato di frenare con una ordinanza (risalente a giugno) che vieta di bere alcol dalle sette di sera in strada. Un'ordinanza che ha prodotto controlli e multe che però, evidentemente, non sono per ora bastate.