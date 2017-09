Maxi rissa all'alba: si affrontano in strada armati di coltelli, arrestate quattro persone

Calci, pugni, coltelli e urla: sono questi gli elementi che hanno caratterizzato una violenta rissa scoppiata all'alba di martedì in via Turati a San Giuliano Milanese. Protagonisti cinque cittadini marocchini di 46, 38, 26, 20 e 17 anni che si sono affrontati in strada per motivi ancora da chiarire. I maggiorenni sono tutti finiti in manette per rissa aggravata mentre il minore è solo indagato.

A segnalare la maxi rissa alle forze dell'ordine sono alcuni passanti. Sul posto intevengono quattro pattuglie della locale Compagnia. I militare bloccano gli esagitati e sequestrano due coltelli. Oltre alle contusioni riportate un po' da tutti, una delle persone coinvolte è rimasta ferita da una delle lame ad una mano.

Ad inizio settembre, nella poco distante via Mazzini, era avvenuto un episodio analogo: la rissa in quel caso era stata sedata dall'intervento di alcuni carabinieri liberi dal servizio ed in manette erano finite cinque persone marocchine.