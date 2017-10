Nell'hinterland di Milano arriva la "pizza sospesa", funziona come il caffè

La sua pizzeria è una delle dieci, in Lombardia, che ha potuto fregiarsi della certificazione dell'associazione "Verace pizza napoletana": un riconoscimento di cui Patrizio Daniele, proprietario di due locali nell'hinterland, va fiero. Ma d'ora in poi può essere orgoglioso anche di un'altra iniziativa, da lui ideata, per fare solidarietà con il suo lavoro. E contemporaneamente aggiungere un altro pizzico di "napoletanità" ai suoi ristoranti "Terrazza" (si chiamano entrambi così).

Daniele ha ideato la pizza sospesa, che funziona esattamente come il più noto (e ormai non più sconosciuto a Milano) caffè sospeso. Il cliente, aggiungendo quattro euro al suo conto, riserva una pizza Margherita per chi non può permettersela. Solidarietà al ristorante, non più solo al bar.

I ristoranti si trovano a Bettolino di Mediglia e a San Giuliano Milanese. Il suo proprietario parla di crisi economica che si fa sentire anche nell'hinterland e di solidarietà ma anche di cultura napoletana al nord, in pizzeria oltre che in caffetteria. A breve all'interno dei locali l'iniziativa verrà pubblicizzata, ma i clienti più affezionati lo sanno già.