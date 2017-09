Va in giro col figlio a spacciare cocaina agli altri pusher: arrestata la mamma narcos

Grossista della droga va in giro a vendere lo stupefacente in compagnia del figlio di 10 anni, usato come copertura. La donna, una peruviana di 50 anni, lavorava come spacciatrice di media taglia, probabilmente al posto del marito: arrestato nel 2016. In manette è finita la donna ed uno dei suoi clienti - altro pusher marocchino di 45 anni - mentre il bambino verrà affidato agli altri famigliari.

E' successo nel fine settimana, nel piacentino. Lì la famiglia peruviana, residente a San Giuliano Milanese, si era recata per consegnare la droga. Una trasferta interrotta da un blitz dei carabinieri.

Il marocchino era appena salito nell'auto della donna. I militari gli trovano 60 grammi di cocaina. La donna nasconde invece 1.460 euro in contanti sotto il seggiolino del bimbo e altri mille nel cruscotto. Nell'abitazione a Piacenza sono stati trovati 15mila euro e 12 grammi di cocaina. A San Giuliano, in casa della donna, c'era altro denaro in contanti.