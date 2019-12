Incidente a San Giuliano, travolto da un'auto mentre cammina a bordo strada: uomo grave

Sembra stesse camminando a bordo strada nel buio. E che il guidatore dell'auto, forse proprio per il buio, non sia riuscito a evitare l'impatto.

Gravissimo incidente stradale domenica sera a San Giuliano Milanese, dove un uomo di trentotto anni - J.S.G., cittadino dello Sri Lanka - è stato travolto da una Peugeot 308 guidata da un 69enne. Teatro del dramma, avvenuto pochi minuti prima delle 22.30, è stata la strada statale 9, la via Emilia.

Lì, stando a quanto finora accertato dai carabinieri, la macchina ha centrato il 38enne, che stava camminando sul ciglio della strada. Lo schianto è stato violentissimo: l'uomo ha sfondato il parabrezza ed è poi stato sbalzato sull'asfalto.

Il primo a dare l'allarme è stato proprio il guidatore della Peugeot, che ha immediatamente allertato il 112. Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, la vittima è stata portata al Fatebenefratelli in condizioni disperate e in pericolo di vita. I carabinieri hanno a lungo ascoltato il conducente della macchina, raccogliendo la sua testimonianza, e hanno effettuato tutti i rilievi. I documenti della Peugeot sono risultati in regola.