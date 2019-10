Ladri rubano vestiti per 10mila euro: lungo inseguimento coi carabinieri, infine arrestati

A Crema i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Comando Compagnia durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato tre uomini responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato in concorso.

I tre, tutti di origine peruviana, nel corso del primo pomeriggio dell’11 ottobre, sono stati inseguiti e bloccati dai militari dell’Arma dopo che avevano rubato, da un camion parcheggiato all’interno dell Centro Commerciale Gran Rondò di Crema, oltre 150 capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 10mila euro. In particolare questi, dopo aver sganciato il telone e sbloccato le paratie, portavano via dall’autocarro 3 cartoni. Caricata la merce su un’autovettura si sono poi allontanati. I militari dell’Arma, nel frattempo allertati da un cittadino che aveva assistito alla scena, sono immediatamente giunti sul posto dove hanno intercettato ed inseguito l’autovettura con a bordo i tre malviventi sino a San Giuliano Milanese.

Una volta braccati, i tre, poi identificati in M.Z.L.A. 42 anni pregiudicato residente a Milano, C.S.D.E. 36 anni in Italia senza fissa dimora, e V.S.A.J 30 anni anch'egli senza domicilio, hanno abbandonato l’autovettura con la refurtiva tentanto di proseguire la fuga a piedi, ma venivano immediatamente raggiunti, bloccati e condotti in caserma.

Dopo una notte in cella di sicurezza, in mattinata sono stati condotti presso il Tribunale di Lodi. Il giudice ha convalidato l’arresto; per uno di loro arresti domiciliari mentre per gli altri obbligo di firma.