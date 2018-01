Paura al liceo per una fuga di gas: evacuati tutti gli studenti del Primo Levi di San Giuliano

Paura al liceo linguistico Primo Levi di via Trieste a San Giuliano Milanese, nella mattinata di lunedì 29 gennaio l'intero istituto è stato evacuato per una fuga di gas.

L'allarme, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, è scattato qualche minuto poco dopo le 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, gli agenti della polizia locale e, a scopo precauzionale, anche due ambulanze del 118. La perdita è stata localizzata poco dopo e sul posto sono al lavoro gli operai della società del gas.

Non ci sono stati né feriti né intossicati. Secondo quanto riferito dalla polizia locale gli studenti sono entrati a scuola intorno alle 8.40. Non è il primo fatto simile, nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio, sempre per una fuga di gas, era stata evacuata la scuola elementare di via Lazio a Melegnano.