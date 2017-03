Carabinieri scoprono lavoratore in nero, parrucchiera tenta di corromperli

Dopo essere stata scoperta perché aveva un lavoratore in nero nel suo negozio, ha tentato di corrompere i carabinieri con denaro, ma senza successo ed è stata arrestata. E' successo a Melegnano, nell'hinterland sud-est di Milano.

I carabinieri si erano recati nel salone di parrucchiera per effettuare i controlli di rito, ed hanno scoperto il marocchino, irregolare in Italia e lavoratore in nero nel negozio. Alla richiesta di spiegazioni, la titolare (una connazionale di 35 anni) ha "allungato" una banconota da cinquanta euro ai militari cercando di comprare così il loro silenzio ma senza successo.

Anzi, la 35enne è stata arrestata (e posta ai domiciliari) per istigazione alla corruzione.