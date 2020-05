Cerbiatto resta intrappolato nel canale a Cerro al Lambro, salvato dai vigili del fuoco

Era impaurito e in difficoltà. Stava per annegare all'interno del canale, ma è stato salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. È una storia a lieto fine quella che ha come protagonista, suo malgrado, un piccolo cerbiatto. È successo nella mattinata di venerdì 1° maggio a Cerro al Lambro, hinterland Sud di Milano.

Sono stati alcuni passanti, intorno alle 7.45, a notare l'animale in balia delle acque del "Cavo Marocco". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, indossato un idrocostume, si sono calati nelle acque e hanno recuperato l'animale; il cerbiatto non era ferito ma solo impaurito.

Foto - I vigili del fuoco con il cerbiatto