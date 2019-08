Incidente a San Giuliano Milanese, cede il tetto del capannone: operaio precipita e muore

Tragico incidente sul lavoro lunedì pomeriggio a San Giuliano Milanese, dove un operaio di quaranta anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in via Bolsena, nella frazione di Sesto Ulteriano.

Il dramma si è consumato pochi minuti dopo le 13.30. Stando alle prime informazioni raccolte, il 40enne si trovava sulla sommità della struttura, che improvvisamente avrebbe ceduto. A quel punto, l'uomo avrebbe fatto un volo nel vuoto di oltre dieci metri, che gli è stato fatale.

L'operaio è stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un elicottero del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nel capannone sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.