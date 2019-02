Esce con il bottino dalla casa che ha appena svaligiato, ma fuori ci sono i carabinieri: preso

La porta era riuscita a forzarla e, in neanche troppo tempo, era riuscito a ripulire l'appartamento. Purtroppo per lui, però, ad attendere che finisse il "lavoro" c'erano già i militari che gli avevano tolto ogni possibile via di fuga.

Un uomo di trentasette anni, un italiano pregiudicato, è stato arrestato mercoledì pomeriggio in via Fratelli Cervi dopo aver rubato in un appartamento.

Verso le 17, stando a quanto riferito dai carabinieri, il 37enne è entrato in un condominio, è arrivato al quinto piano, ha oscurato gli spioncini delle porte delle case vicine ed è entrato nell'appartamento che aveva individuato come obiettivo. Il suo blitz, però, non è sfuggito a un residente, che ha chiesto subito aiuto al 112.

I carabinieri, intervenuti con due macchine, hanno praticamente circondato il palazzo e hanno atteso che il ladro uscisse dal condomino. Poco dopo, come da copione, l'uomo è tornato in strada con circa cinquemila euro in gioielli che aveva appena rubato proprio dall'abitazione.

Appena è comparso in strada, i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato.